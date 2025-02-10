Признак бессилия

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в армянских СМИ со статьей, в которой в очередной раз попытался предстать ангелом мира и обвинил Азербайджан в инспирировании эскалации. К последнему относятся критика милитаризации Армении, новости о размещении на границах РА военных частей и военной техники и тому подобного. То есть, армянский премьер хочет убедить армян и весь мир в том, что Баку сознательно обвиняет Армению в милитаризации, чтобы оправдать нападение, которое сам же, дескать, собирается предпринять.

"Намерена ли Армения напасть на Азербайджан?" - вопрошает Пашинян. Ну конечно же, Армения не посмеет больше сунуться в Азербайджан. Мы это и сами знаем. И не было бы никаких вопросов, будь эта страна суверенна. Но она не самостоятельна и решения за нее принимают на стороне, именно те, кто сейчас усиленно ее вооружает. Те, кто желает, пользуясь геополитическими пертурбациями, просочиться на Южный Кавказ и занять здесь стратегические позиции, могут подтолкнуть Ереван на провокации, пообещав много вкусного. Проблема в них, а не в "страхе" перед армянской угрозой.

Вообще, Пашинян задает совсем не те вопросы, которых требует региональная ситуация.

Мы верим, что сам Никол Пашинян где-то в глубине души привержен Алма-Атинской декларации и что он "не ставит перед собой задачу возвращения военным путем более 200 кв. км территорий, которые являются неотъемлемой частью 29 743 кв. км международно признанной суверенной территории Республики Армения и в настоящее время находятся под оккупацией Азербайджана". Во-первых, что там за 200 квадратных километров? Наверное, речь о пограничных высотах, которые взяла под контроль Азербайджанская армия. Причем, совершенно законно и отступать с них не собирается. Если это не нравится Армении, от этого пребывание наших постов на доминирующих высотах не становится незаконным. А во-вторых, признание Пашиняном территориальной целостности Азербайджана еще не означает признания этого факта всей Арменией. Пусть сначала пойдет попробует спустить сепаратистскую тряпку, которую накануне подняли реваншисты в Эчмиадзине. Или же пусть наберется смелости и поправит свою Конституцию. Тогда поговорим.

А еще Никола Пашиняна очень пугает термин "Западный Азербайджан" и наличие Общины Западного Азербайджана. Что может быть страшного в законном желании беженцев вернуться на земли своих предков? Если его это так пугает, то повторим условия, обозначенные в предыдущем абзаце - пусть попробует пресечь реваншизм в своей стране и внести изменения в конституцию. Если получится, будем разговаривать.

А пока говорить не о чем. Армения была и остается угрозой региональной дестабилизации. Оголтелый реваншизм и накачивание националистической истерии в обществе (пусть и не по вине Пашиняна) не позволяет говорить о скором заключении мира. Существующая в Армении обстановка никак не способствует и коммуникационным проектам, на которых настаивает армянский премьер. Чтобы, как он говорит, ждать положительного ответа от Азербайджана, ему нужно вначале перевоспитать свое общество и доказать, что он реально способен давать гарантии безопасности. Пока не будут получены убедительные гарантии, положительного ответа ему ждать не стоит.

Еще раз повторим: Никол Воваевич, возможно, и хочет мира, но он не является выразителем настроений и мнений, превалирующих в армянском обществе. Хорошо подвешенный язык не является признаком силы. Чаще всего это как раз признак бессилия.