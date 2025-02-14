Опыт ASAN xidmət будет внедрен в Колумбии

Количество подписанных соглашений по экспорту модели ASAN Xidmət достигло 25.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном агентстве по предоставлению услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (ASAN xidmət).

В рамках Всемирного саммита правительств, который прошел в Дубае, был подписан Меморандум о взаимопонимании между ASAN xidmət и соответствующей структурой Республики Колумбия, направленный на сотрудничество в сфере предоставления государственных услуг.

Меморандум предусматривает внедрение практики ASAN xidmət в Республике Колумбия, организацию программ стажировки колумбийских государственных служащих в центрах ASAN xidmət, а также обмен передовым опытом в области предоставления государственных услуг.

Таким образом, опыт ASAN xidmət, интеллектуального бренда Азербайджана в области госуслуг, будет применяться после Европы, Азии и Африки и на Американском континенте. В ходе встречи, состоявшейся после церемонии подписания, стороны обсудили меры, направленные на имплементацию меморандума о взаимопонимании.

Колумбийский министр отметил, что модель ASAN xidmət произвела на него большое впечатление, и вскоре будут предприняты практические шаги по реализации сотрудничества.