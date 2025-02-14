Армения загрязнила минами более 1,1 млн гектаров территории Азербайджана

Армянская сторона загрязнила более 1,1 миллиона гектаров территории Азербайджана более чем 1 миллионом мин и боеприпасов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступая в ходе представления в суде заключительной части обвинительного акта, начальник Управления защиты государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насир Байрамов озвучил факты минирования территорий в период агрессивной войны и продолжения армянской агрессии посредством взрывов мин, заявив, что более 1,1 миллиона гектаров оккупированных суверенных территорий Азербайджанской Республики были загрязнены более чем 1 миллионом противотанковых и противопехотных мин, а также другими боеприпасами.

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