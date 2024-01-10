Звезда «Постучись в мою дверь» опубликовала редкое фото матери

Звезда "Постучись в мою дверь", актриса Ханде Эрчел опубликовала редкие фото из личного архива. Снимком она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актриса показала редкое фото матери, сделанное в их квартире. Ханде Эрчел постом поздравила маму с днем рождения.

"Мама, ты со мной всегда, и в моем сердце каждый миг. Я всегда вспоминаю блеск твоих прекрасных глаз. Я делаю все, чему ты нас научила, и излучаю ту любовь, которую ты на нам подарила. Мне нравится быть твоей дочерью", - написала Ханде Эрчел.

Личная жизнь и работа звезды турецких сериалов Ханде Эрчел находится под пристальным вниманием поклонников. В марте прошлого года стало известно о расставании звезды с актером Керемом Бюрсином. Спустя несколько месяцев СМИ сообщили о романе Эрчел с наследником одной из самых богатых турецких семей Хаканом Сабанджи.

Но несмотря на серьезный статус отношений и совместные появления на Каннском кинофестивале, влюбленные не афишируют свои отношения. В личном блоге актрисы также нет снимков с ее бойфрендом, из-за чего поклонники звезды считали, что отношения между влюбленными закончились. Однако позже появились фотографии звезд с различных мероприятий. А на днях появилась информация об их помолвке.

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