Prezident İlham Əliyev Pakistanın energetika nazirini qəbul edib

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyunun 2-də Pakistan İslam Respublikasının energetika naziri Sərdar Avais Əhməd Xan Leqarini qəbul edib.

Bu barədə Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir.

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