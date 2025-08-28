https://news.day.az/popularblog/1776756.html 55-летняя Кейт Бланшетт посетила Венецианский кинофестиваль Австралийская актриса Кейт Бланшетт в откровенном образе посетила Венецианский кинофестиваль. Как передает Day.Az, снимки публикует Page Six. 55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive. Вечерний наряд украшал вырез до пупка и отделка в виде камней в зоне декольте.
55-летняя Кейт Бланшетт посетила Венецианский кинофестиваль
Австралийская актриса Кейт Бланшетт в откровенном образе посетила Венецианский кинофестиваль.
Как передает Day.Az, снимки публикует Page Six.
55-летняя знаменитость появилась на ковровой дорожке в черном платье Armani Prive. Вечерний наряд украшал вырез до пупка и отделка в виде камней в зоне декольте. Завершали образ бриллиантовые серьги.
Визажисты нанесли телезвезде макияж в нюдовых оттенках, а волосы она предпочла уложить небрежными волнами.
