В сети возмутились откровенным платьем матери для свадьбы сына

В сети возмутились откровенным нарядом матери, который она приобрела для свадьбы сына.

Как передает Day.Az, соответствующий пост появился на Reddit.

Пользовательница упомянутого сайта с никнеймом @dodgerdoob показала фото женщины, которое та выложила в Snapchat. Так, родительница мужчины позировала в облегающем белом платье с вышивкой, глубоким декольте и разрезом до бедра.

"Мать жениха заранее опубликовала фото своего платья. Ей не понравилось, что я указала на очевидное", - озаглавила dodgerdoob свою публикацию, набравшую 19 тысяч лайков и 1,4 тысячи комментариев.

Другие юзеры также раскритиковали увиденную одежду. "Безвкусно и бескультурно. Удачи паре", "Что не так с этими матерями мальчиков, которым нужно быть в центре внимания в день свадьбы сына? Неужели они не понимают, насколько это гадко?", "Мало того что платье белое, так еще и нога и грудь видны. Это слишком", "Насколько неуверенной в себе должна быть женщина, чтобы надеть белое платье на чужую свадьбу?", "Все в этом платье просто ужасно. Мне так жаль жениха и невесту", - заявили пользователи сети.