Названы выдающие нелюбимых в детстве людей признаки

Пользователи сети назвали признаки, по которым можно определить, что взрослого человека не любили в детстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, наблюдениями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие назвали признаком того, что человек вырос без любви, боязнь во взрослом возрасте попросить кого-либо даже о малейшей услуге.

"Как человек, которым в детстве сильно пренебрегали, я с трудом заставляю себя просить людей о малейших одолжениях или самой незначительной помощи. Я всегда переживаю, что беспокою их, мне кажется, что то, о чем я прошу, абсурдно".

Другие обратили внимание на то, что такие люди постоянно просят прощения.

"Такие люди защищают свое сердце, часто несут в себе тихую боль, как будто все еще ждут, когда кто-то докажет, что они в безопасности. Они могут слишком много извиняться, слишком стараться угодить всем или замкнуться в себе, когда могут случайно показать себя настоящих. В глубине души они боятся, что если люди узнают их, то уйдут".

Некоторые отметили, что люди, которых не любили в детстве, ненавидят праздники - например, свой день рождения или Новый год.