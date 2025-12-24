Блогер Кифа Нури представила рецепт целебного настоя

Блогер и коуч из Азербайджана Кифа Нури поделилась в социальных сетях рецептом травяного напитка.

По ее словам, это настой, который она использует в рамках своих практик, направленных на поддержание самочувствия и образа жизни, передает Day.Az.

Подробный рецепт и рекомендации доступны на ее странице в Instagram.