https://news.day.az/popularblog/1804723.html Блогер Кифа Нури представила рецепт целебного настоя - ВИДЕО Блогер и коуч из Азербайджана Кифа Нури поделилась в социальных сетях рецептом травяного напитка. По ее словам, это настой, который она использует в рамках своих практик, направленных на поддержание самочувствия и образа жизни, передает Day.Az. Подробный рецепт и рекомендации доступны на ее странице в Instagram.
Блогер Кифа Нури представила рецепт целебного настоя - ВИДЕО
Блогер и коуч из Азербайджана Кифа Нури поделилась в социальных сетях рецептом травяного напитка.
По ее словам, это настой, который она использует в рамках своих практик, направленных на поддержание самочувствия и образа жизни, передает Day.Az.
Подробный рецепт и рекомендации доступны на ее странице в Instagram.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре