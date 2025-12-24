https://news.day.az/popularblog/1804895.html Эволюция бьюти-блогера Оксаны - ФОТО Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова поделилась своей эволюцией за несколько лет. Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм, сопроводив следующими словами: "Эволюция Оксанки. Какой год выбираете вы?".
Эволюция бьюти-блогера Оксаны - ФОТО
Азербайджанский бьюти-блогер Оксана Дадашова поделилась своей эволюцией за несколько лет.
Как передает Day.Az, соответствующими кадрами Оксана поделилась на своей странице в Инстаграм, сопроводив следующими словами: "Эволюция Оксанки. Какой год выбираете вы?".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре