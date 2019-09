Премьерный показ фильма "Ирландец" Мартина Скорсезе на кинофестивале в Нью-Йорке получил положительные отзывы критиков. Об этом сообщает Independent, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В картине, продолжительностью более трех с половиной часов, с бюджетом 160 миллионов долларов, снялись Роберт де Ниро (мафиози Фрэнк Ширан), Аль Пачино (профсоюзный лидер Джимми Хоффа) и Джо Пеши (босс в преступной семье Буфалино).

Скорсезе использовал цифровые технологии омоложения персонажей для кадров воспоминаний, которые вызвали противоречивые отзывы первых зрителей: "Де Ниро выглядит в этих сценах так, как будто злоупотреблял ботоксом". Некоторым журналистам не понравилось, что в фильме почти нет женщин.

В остальном отзывы по большей части позитивные: "Скорсезе блестяще удалось изобразить предательство и сожаление" (Time), "Ирландец" - лучший гангстерский фильм Скорсезе после "Славных парней", чистейшая иллюстрация того, что отличает его манеру последние 50 лет" (IndieWire), "это наименее сентиментальная картина Скорсезе и из-за этого наиболее драматичная, подарок для любителей кино" (The New York Times). The Verge похвалил игру главных героев, и подчеркнул, что Скорсезе показывает гангстеров не такими "гламурными", как в предыдущих работах, а Vanity Fair отметил свойственный Скорсезе юмор.



