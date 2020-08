Шерон Стоун анонсировала выход своих мемуаров

Голливудская актриса и продюсер Шерон Стоун в марте 2021 года выпустит свои мемуары. В книге она расскажет о своей жизни, карьере и поделится самыми сокровенными моментами из разных периодов своей судьбы. Об этом она написала на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я научилась прощать непростительное. Я надеюсь, что когда я разделю свое путешествие, вы тоже научитесь делать то же самое", - написала 62-летняя актриса.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на издательство Alfred A. Knopf, в книге под названием "The Beauty of Living Twice" ("Красота жить дважды") Стоун расскажет о своем тяжелом детстве в Пенсильвании, о своей работе в фильмах "Основной инстинкт" и "Казино", о двух своих браках, перенесенном в 2001 году инсульте, а также о своей общественной деятельности.

"Стоун на этих страницах перекликается с Стоун, которая попадала в заголовки газет на протяжении всей своей карьеры: она смелая, честная и откровенная", - цитирует издание сообщение издательства.