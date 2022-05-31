Вышел первый тизер «Пиноккио» с темнокожей феей

Disney+ опубликовал первый тизер фильма "Пиноккио" от режиссера Роберта Земекиса, его выложил в своем Twitter телеканал ABC. Картина расскажет о марионетке по имени Пиноккио. По сюжету, Голубая фея обещает оживить деревянного мальчика, если он будет говорить правду, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В основу картины легла сказка Карло Коллоди "Приключения Пиноккио" 1883 года, а также анимационный фильм от Disney "Пиноккио" (1940).

Роль отца Джеппето исполнил американский актер Том Хэнкс. Голубую фею в ремейке играет темнокожая актриса Синтия Эриво. В трейлере можно увидеть сверчка Джимини - его озвучил актер Джозеф Гордон-Левитт.

В фильме также примут участие Люк Эванс, Бенджамин Эван Эйнсуорт и Кигэн-Майкл Ки. Премьера "Пиноккио" запланирована на осень 2022 года.