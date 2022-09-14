Деми Ловато намекнула на завершение музыкальной карьеры
Певица Деми Ловато сделала неоднозначное заявление по поводу своей творческой карьеры. Слова артистки цитирует Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ловато объявила, что нынешний тур в поддержку ее восьмого студийного альбома станет последним. "Я так чертовски больна, что не могу встать с постели. Я больше так не могу. Этот следующий тур будет моим последним. Я люблю и благодарю вас, ребята", - высказалась она.
После этого исполнительница попросила поклонников о поддержке и рассказала, что у нее практически пропал голос. "Сегодня вечером я буду часто направлять микрофон на аудиторию", - поделилась Ловато. Певице предстоит провести более 20 концертов, преимущественно в США.
В 2013 году Ловато опубликовала мемуары "Оставаясь сильной: 365 дней в году". В документальном фильме "Деми Ловато: просто сложно" она подробно рассказала о своем биполярном расстройстве. Документальный сериал 2021 года "Деми Ловато: Танцы с дьяволом" подробно описал ее передозировку в 2018 году и события, которые привели к ней.
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