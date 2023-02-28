Умер сценарист «Короля Льва» и «Мулан» Барни Мэттинсон

Аниматор, режиссер, продюсер и художник-сказочник Барни Мэттинсон скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мэттинсон был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, который работал в компании, когда Уолт Дисней все еще управлял ей. "В 18 лет он последовал за своей мечтой работать в Walt Disney Animation Studios, и почти 70 лет он жил этой мечтой каждый день, вдохновляя всех нас", - высказался режиссер "Райи и последнего дракона" Дон Холл.

Мэттинсон выступил как ключевой член команды сценаристов проектов Disney, включая "Аладдина", "Красавицу и чудовище", "Короля льва", "Покахонтас", "Тарзана" и "Мулан".