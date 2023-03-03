Леонардо ДиКаприо был вызван на допрос

Актер Леонардо ДиКаприо был допрошен по делу о мошенничестве разыскиваемого преступника Джоу Лоу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лоу подарил ДиКаприо первое издание "Великого Гэтсби", а также "Оскар" Марлона Брандо. Также актер и бизнесмен находились в деловых отношениях. Актер подтвердил, что действительно работал с мошенником. По словам ДиКаприо, он не знал ничего о мошеннических схемах делового партнера.

Джоу Лоу обвиняют в растрате средств в размере нескольких миллиардов долларов, похищенных из малайзийского государственного фонда 1MDB. Предполагается, что мошенник, скрывающийся в течение примерно восьми лет, проживает в Китае.