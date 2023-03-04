Скончался звезда «Схватки» и «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

На 62-м году жизни скончался голливудский актер и звезда фильмов "Схватка" и "Спасти рядового Райана" Том Сайзморо, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Актер умер после того как 3 марта 2023 года его отключили от системы жизнеобеспечения. Об этом сообщил его менеджер Чарльз Лаго.

"С большой грустью и печалью я должен сообщить, что 61-летний актер Томас Эдвард Сайзмор мирно скончался сегодня во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его брат Пол и сыновья-близнецы Джейден и Джаггер были рядом с ним", - говорится в заявлении Лаго.

18 февраля актер попал в больницу, где у него была диагностирована аневризма сосудов головного мозга, после перенесенного инсульта.

27 февраля, после того как Сайзморо оказался в коме, медики сообщили семье актера о безнадежности его состояния и предложили им отключить его от системы жизнеобеспечения.

Помимо успешной актерской карьеры, Сайзмор был известен скандалами за пределами съемочной площадки. В 2003 году он был осужден за домашнее насилие в отношении своей тогдашней девушки, а в 2017-м актер отказался оспаривать два обвинения в домашнем насилии после того, как несколькими месяцами ранее был арестован по подозрению в нападении на свою партнершу.