Завершились съемки финала сериала «Флэш»

Актер Брэндон МакНайт сообщил о завершении съемок финала супергеройского сериала "Флэш". На своей странице в Instagram он опубликовал изображение пирожного с декором в виде логотипа шоу и сообщил, что это "торт последнего дня", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Собираюсь отработать свой последний съемочный день с "Флэшем". Нет слов", - написал МакНайт в историях.

Сериал был запущен на телеканале CW в 2014 году. Премьера последнего девятого сезона "Флэша" состоялась 8 февраля 2023 года - выход финальной шестой серии запланирован на 15 марта.