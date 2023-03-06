Названо главное аниме 2022 года по версии Crunchyroll Anime Awards. Так, главный приз получил проект Netflix Cyberpunk: Edgerunners, основанный на игре Cyberpunk 2077. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В минувшие выходные в Токио прошла седьмая ежегодная церемония вручения наград Crunchyroll Anime Awards, на которой выбираются ведущие достижения в области японской анимации в широком диапазоне категорий путем всеобщего всенародного голосования.

Наибольшее количество наград получил аниме-сериал "Клинок, рассекающий демонов" (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba), который одержал победу в таких категориях, как "Лучший экшен", "Лучшая анимация", "Лучший режиссер" (Харуо Сотозаки) и "Лучшее фэнтези". Среди других крупных победителей - "Лучшее полнометражное аниме" - "Магическая битва 0" (Jujutsu Kaisen 0), производства японской компании MAPPA, "Лучшая драма", "Лучший опенинг" и "Лучшая музыка" - "Атака титанов" (Attack on Titan).