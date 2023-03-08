Билеты на финал конкурса "Евровидение-2023" раскупили за 36 минут

Билеты на большой финал песенного конкурса "Евровидение-2023" в английском Ливерпуле полностью распродали за 36 минут. И это при том, что некоторые фанаты столкнулись с проблемами во время покупки онлайн, передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

В общей сложности можно было купить 6 000 билетов на каждое из девяти шоу "Евровидения", включая большой финал 13 мая. Но сделать это было не так просто: пользователи сообщали об "ошибке 503" во время попытки осуществить покупку. Другие же жаловались на то, что не могли пройти проверку на робота.

Билеты на финал продали за 36 минут, а на остальные шоу - спустя примерно час. Фанаты получали сообщение о том, что в онлайн-очереди перед ними находится 2 000 человек, но реальные цифры, скорее всего, были гораздо выше.

Площадка в Мерсисайде обычно вмещает 11 000 человек, но на одно шоу доступно только 6 000 билетов, поскольку пространство сократят из-за размещения сцены и требований к съемкам. Для украинских беженцев, которые проживают в Великобритании, выделено 3 000 билетов.

Напомним, что Евровидение в 2023 году решили провести в Ливерпуле 9 мая.