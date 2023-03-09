Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его жене
Голливудская звезда Деми Мур переехала в дом экс-супруга, актера Брюса Уиллиса. 60-летняя актриса поселилась в его доме, где также проживает его нынешняя жена, модель Эмма Хемминг. Деми собирается помогать Эмме ухаживать за 67-летним Брюсом, состояние которого все ухудшается, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Весной 2022 года у артиста диагностировали афазию, болезнь начала прогрессировать. Теперь врачи поставили ему диагноз: лобно-височная деменция (известная как FTD).
"К сожалению, проблемы с общением лишь один из симптомов болезни, с которой борется Брюс", - написала его супруга в соцсетях.
"Деми переехала, и она не уедет до самого конца", - рассказал источник Daily Mail.
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