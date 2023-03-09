82-летний модельер Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

Итальянский модельер, основатель бренда Roberto Cavalli Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз. Новостью о пополнении Кавалли поделился в интервью с Novella 2000, сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У 82-летнего Роберто Кавалли и его молодой возлюбленной, 37-летней шведской модели Сандры Нильссон, родился сын, которого они назвали именем Джорджио, в честь отца модельера.

"Его зовут Джорджио, как и его дедушку, моего отца... которого нацисты застрелили во время резни в Каврилье, когда мне было четыре года", - объяснил он.

Модельер добавил, что его возлюбленная "чувствует себя хорошо", а с момента родов прошло около недели.