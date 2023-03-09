Назван представитель Азербайджана на Евровидении-2023

Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" представит дуэт TuralTuranX (братья Туран и Турал Багмановы), сообщили Day.Az в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса в нашей стране.

Братья Туран и Турал Багмановы родились и выросли в городе Загатала.

Напомним, что на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023" дуэт TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала. "Евровидение-2023" пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал - 13 мая.

В конкурсе примут участие представители 37 стран. Слоган "Евровидения-2023" - United By Music (Объединенные музыкой). Логотип представляет собой цепочку сердец, бьющихся в унисон.