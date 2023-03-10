Эмили Ратаковски рассказала о болезненном разводе с мужем

Модель Эмили Ратаковски впервые рассказала о расставании с мужем Себастьяном Бер-МакКлардом. Фрагменты из интервью модели опубликовал ET Online, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

31-летняя Эмили Ратаковски стала героиней ​​подкаста Dear Media Going Mental With Eileen Kelly. Во время беседы модель призналась, что ее развод с Себастьяном Бером-МакКлардом до сих пор официально не оформлен.

"Мы официально не разведены, так что по причинам конфиденциальности и юридическим причинам я пока не могу об этом говорить. Но я думаю, что однажды я расскажу об этом", - уточнила она.

Ратаковски призналась, что ей потребовалось время, чтобы набраться смелости и уйти от мужа.

"У меня долго не хватало смелости уйти. Я была очень, очень несчастна. Во мне было всего 45 кг, и я только что родила ребенка. Я стала очень худой и нервной. Я пробовала принимать антидепрессанты, чтобы вылечить свое горе", - поделилась она.

Модель намекнула, что был конкретный случай, который привел ее к решению развестись.

"У меня были сомнения, я очень хотела остаться в этих отношениях по многим причинам. Я очень замкнутый человек и готова закрыть глаза на многое ради любимых людей. Но есть черта, и если ее пересекают, я принимаю решение и ухожу", - объяснила она.

Хотя Ратаковски не стала комментировать слухи о том, что главную роль в ее разводе сыграли измены Бер-МакКларда, она отреагировала на разговоры фанатов о том, что даже она, успешная модель, может быть обманута.

"Да, мужчины - мусор, дамы. Неважно, кто вы и насколько вы совершенны", - уверена модель.

В июле прошлого года Эмили Ратаковски ушла от своего мужа Себастьяна Бер-Маккларда после четырех лет брака и рождения сына Сильвестра Аполло.