Звезду «Уэнсдэй» Дженну Ортегу высмеяли

Звезда сериала "Уэнсдэй" актриса Дженна Ортега вышла на красную дорожку в платье с пятном. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Page Six.

В Нью-Йорке состоялась премьера фильма "Крик 6". На светское мероприятие была приглашена звезда сериала "Уэнсдэй" актриса Дженна Ортега. Для вечера она выбрала мини-платье с глубоким декольте, созданное брендом Jean Paul Gaultier. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и ожерелье с ракушками.

Однако внимание поклонников привлекло пятно от чернил синего цвета на декольте. Оказалось, что во время раздачи автографов актриса испачкала платье, чем вызвала смех в социальных сетях.

На днях актриса снялась для обложки журнала Elle в топе Loewe, который был выполнен в виде цветка антуриума. В интервью Ортега также рассказала, что ее мама не хотела, чтобы дочь становилась актрисой.