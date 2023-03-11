Хит Шакиры об экс-муже Пике установил 14 рекордов книги Гиннесса

Хит Шакиры "Music Sessions Vol. 53." о ее бывшем гражданском муже, футболисте Жераре Пике, побил 14 рекордов книги Гиннесса, сообщает Just Jared, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В числе достижений трека, выпущенного в начале января 2023 года, рекорды в следующих категориях: "Самый растиражированный латино-американский хит на Spotify за 24 часа", "Самый просматриваемый за сутки клип на YouTube", "Латино-американский видеоклип, быстрее всех набравший 100 млн просмотров на YouTube" и "Первая женщина-вокалистка, дебютировавшая в Топ-10 чарта Billboard Hot 100 с испаноязычной песней".

Вслед за выходом песни "Music Sessions Vol. 53." выяснилось, что Шакира узнала об измене Пике благодаря своему любимому варенью.