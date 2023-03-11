Раскрыты главные фавориты премии «Оскар»

За день до юбилейной 95-й церемонии премии "Оскар", которая пройдет 12 марта в Лос-Анджелесе, американские букмекеры раскрыли имена главных фаворитов церемонии, сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их мнению, выиграть приз в главной категории "Лучший фильм" наибольшие шансы у фантастической драмы "Все везде и сразу". Режиссеры фильма Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт являются главными кандидатами на награду в категории "Лучший режиссер".

В главных сольных категориях "Лучшая актриса" и "Лучший актер" лидируют Кейт Бланшетт за роль в драме "Тар" и Остин Батлер за экранное воплощение короля рок-н-ролла в мюзикле "Элвис".

"Все везде и сразу" также считается главным кандидатом на победу в категории "Лучший оригинальный сценарий". В номинации "Лучший адаптированный сценарий" лидирует драма "Говорят женщины", о которой мы подробно писали в нашей рецензии.