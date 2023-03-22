Ксения Бородина пожаловалась на головные боли

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в социальных сетях о плохом самочувствии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бородина пожаловалась на непроходимые головные боли разного характера. Звезда отметила, что ей не помогают таблетки от мигрени.

"Каждый раз это какие-то места, какие-то ощущения. То будто током пробивает, то какая-то ноющая боль. Помучалась сегодня ночью", - поделилась теледива.

По словам Бородиной, ее давно преследуют боли в голове. Она обращалась ко множеству специалистов, но все говорили разную информацию. Ведущая добавила, что дело точно не в ее рационе, так как она следит за своим питанием.