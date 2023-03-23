Фанат напал на Ольгу Бузову во время концерта

Певица Ольга Бузова заявила, что на одном из последних концертов на нее напал поклонник. Молодой человек случайно разбил ей губу.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, артистка также отметила, что из-за большой популярности она не может остаться на улице неузнаваемой. Не помогают даже отсутствие макияжа, маскирующая одежда и накинутый капюшон. Но при этом Ольга поделилась, что не переживает из-за своей известности.

Однако периодически звезда сталкивается с неадекватными фанатами. Так, на концерте в Дубае один парень выскочил на сцену и попытался вырвать у певицы микрофон. Резко дернув рукой, он разбил Бузовой губу.

"Я стараюсь не запоминать негативные проявления любви поклонников, хотя бывают разные случаи. Например, на концерте в Дубае на сцену выскочил молодой человек, пытался вырвать у меня микрофон, разбил мне губу, но я все равно продолжила выступать", - поделилась Ольга с изданием "7 Дней".