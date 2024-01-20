Сталлоне начал работу над сценарием «Неудержимые 5»

Сыгравший во всех частях "Неудержимых" актер Дольф Лундгрен признался, что Сильвестр Сталлоне работает над сценарием пятой части.

Как передает Day.Az, об этом артист заявил Screen Rant.

Однако официальной информации о разработке сиквела не было.

Лундгрен также объяснил, почему четвертый фильм оказался неудачным. По словам актера, в творческом процессе не участвовал Сильвестр Сталлоне, как это было раньше. Кроме того, за месяц до начала съемок у фильма сменился режиссер.

"У проекта с самого начала были проблемы - в частности, со сценарием", - отметил Лундгрен.

Картина "Неудержимые 4" вышла в прокат 21 сентября 2023 года. Режиссером выступил Скотт Во. В каст вошли Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен и Рэнди Кутюр, а также 50 Cent, Меган Фокс, Тони Джа, Ико Уайс и Энди Гарсиа.

Фильм рассказывает о том, как новая миссия команды Неудержимых потерпела крах и несет потери. Барни Росс (Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стейтем) отстранен от операций. Происходит набор в команду новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб. Но они терпят поражение и попадают в плен.

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