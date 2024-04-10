Ирина Шейк стала лицом российского бренда

Супермодель Ирина Шейк стала лицом российского модного бренда Gloria Jeans и снялась для рекламной кампании в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте этой марки одежды и обуви, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В размещенном видео 38-летняя манекенщица предстала в белом бюстгальтере и серых джинсах с высокой посадкой, а также незастегнутой черной куртке-бомбере с серым капюшоном. Шейк также надела для съемки черные мини-шорты, кофту и бежевый плащ.

"Эта рекламная кампания посвящена перевоплощению бренда и отражает новую страницу в нашей более чем 40-летней истории", - заявили представители Gloria Jeans в описании к ролику.

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