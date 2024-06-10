Певец Эд Ширан объяснил, почему не пользуется телефоном уже почти 10 лет. Об этом сообщает People, передает Day.Az.

"У меня нет номера с 2015 года. Мне недавно дали телефон, чтобы я снимал себя во время похода на матч "Бостон Селтикса", но больше я им не пользовался", - начал Ширан.

Он также объяснил, как пришел к такому решению.

"Как‑то раз я ужинал с отцом, а у меня телефон разрывался от уведомлений, приходилось доставать, отвлекаться. В общем, из‑за этого я стал терять живое общение. И поэтому я оставил себе только айпад и электронную почту, которую проверяю раз в неделю", - заключил он.

В июне Эд Ширан был назван самым популярным артистом 2022 года Великобритании музыкальной компанией Phonographic Performance Limited (PPL). Музыкант впервые вошел в пятерку самых популярных исполнителей по версии PPL в 2012 году, когда выпустил альбом "+".

В прошлом году Эд Ширан предупредил об опасности искусственного интеллекта. Вместе с этим певец признался, что не понимает, как можно использовать нейросети для производства музыки. Ширан не считает это необходимым, однако Chat GPT, по его мнению, является интересной разработкой. Певец рассказал, что ему не нужно отдыхать от работы, так как он не считает процесс написания текстов и музыки для своих песен работой. По словам музыканта, настоящая работа для него - это ездить на интервью и давать гастроли.

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