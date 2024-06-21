Бен Аффлек рассказал почему у него вечно недовольное лицо

Бен Аффлек дал интервью и рассказал почему у него вечно недовольное лицо.

"Я не люблю чрезмерное внимание. Вот почему люди видят меня и спрашивают: "Почему этот чувак всегда недоволен?" Потому что кто-то тыкает камерой прямо в мое лицо. Кроме того, потому что я чаще всего со своими детьми. Я не возражаю, фотографируйте меня в клубе или на премьере с моей женой, мне плевать. Я вас не замечаю. Но в случае с моими детьми - другое дело", - отметил Аффлек, передает Day.Az.

О проблемах в браке, слухи о которых ходят в последнее время, Бен ничего не сказал. Но, упомянул, что Джей Ло очень популярна:

"Она такая знаменитая. Люди любят её, она действительно представляет для людей что-то важное. Мне люди говорят: "Эй, мне нравится твой фильм". А потом они такие: "Ааа, Джей Ло! Это потрясающе"", - подчеркнул актер.

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