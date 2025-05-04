Натали Портман снялась для австралийского журнала Vogue

Голливудская актриса Натали Портман снялась в сияющем топе с вырезами для австралийского журнала Vogue. Издание опубликовало фото в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

43-летняя Натали Портман стала лицом нового выпуска журнала. На обложке актриса предстала в топе с вырезами по бокам, украшенном стразами. Артистка также надела золотую юбку, черные латексные брюки и браслет. Знаменитости сделали укладку с эффектом мокрых волос и макияж в коричневых тонах. Автором съемки выступил фотограф Лахлан Бейли.