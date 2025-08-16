ДиКаприо признался в отказе от роли в культовом фильме

Актер Леонардо Ди Каприо признался, что сожалеет об отказе от роли в культовом американском фильме "Ночи в стиле буги". Об этом он рассказал в интервью с самим режиссером картины Полом Томасом Андерсоном для издания Esquire, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Больше всего я жалею, что не снялся в "Ночах в стиле буги", глубоком фильм моего поколения. Когда я посмотрел этот фильм, подумал, что это просто шедевр. Иронично, что вы задаете этот вопрос, но это правда", - заявил Ди Каприо.

Известно, что новый фильм режиссера Пола Томаса Андерсона "Одна битва за другой" с Леонардо Ди Каприо в главной роли выйдет в прокат в сентябре 2025 года.