«Abracadabra» Леди Гаги назвали лучшим хитом 2025 года

Песню американской певицы Леди Гаги "Abracadabra" назвали лучшим хитом 2025 года. Композиция возглавила топ журнала Rolling Stone, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Леди Гага - одна из самых креативных и влиятельных фигур в современной поп-музыке. Эта песня стала символом 2025 года - громкая, смелая, театральная, от которой невозможно убежать, - и напомнила всем о непревзойденной способности Гаги завладеть моментом и превратить его в культурную перезагрузку", - пишет издание.

В остальной части рейтинга представлены другие знаменитые исполнители - Сабрина Карпентер, Кендрик Ламар, SZA и Тейлор Свифт - все они вошли в топ-10, что ознаменовало год, отмеченный жанровым разнообразием и большой звездной силой.

В прошлом году Чаппелл Роан заняла первое место списка Rolling Stone с песней "Good Luck, Babe!".