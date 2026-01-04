Ди Каприо пропустил гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо пропустил гала-концерт Международного кинофестиваля в Палм-Спрингс из-за ограничений авиаперевозок на фоне операции США в Венесуэле. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, Ди Каприо должен был получить премию Desert Palm Achievement Award за роль в фильме "Битва за битвой", однако не смог покинуть остров Сен-Бартелеми из-за ограничений на воздушное сообщение в этом районе.

Как следует из заявления Международного аэропорта Палм-Спрингс в соцсети X. В воздушном пространстве Южной Калифорнии возникла проблема, связанная с правилами Федерального управления гражданской авиации.

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, которых обвиняют в наркоторговле. Они были вывезены из республики и доставлены в Соединенные Штаты. Лидера Боливийской республики поместят в "звездную" тюрьму, где содержится американский рэпер Пи Дидди.