Звезда «Клона» подал в суд на телеканал

Бразильский актер Виктор Фазану, известный по роли в культовом сериале "Клон", подал в суд на телекомпанию Globo из-за повторной трансляции шоу. Об этом сообщило издание Metropoles, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

67-летний артист подал иск уже во второй раз: в предыдущий раз суд отклонил его обращение из-за того, что звезда не определил точный размер компенсации и попросил деньги только в качестве морального ущерба. Фазану уверен, что вещатель должен был выплатить ему компенсацию за повторный показ "Клона" на ТВ и стриминговых площадках. В апелляции Фазану обратил внимание судьи на то, что у него не было доступа к контракту, поэтому он не мог определить размер необходимых выплат.

"Компания Globo может сама назвать, сколько раз произведение было повторно показано и использовано в коммерческих целях", - отметил Фазану.