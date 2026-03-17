Звезда «Великолепного века» объяснила причины ухода из сериала

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли в программе "Aleko in my bag" объяснила причины своего ухода из сериала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Актриса, сыгравшая Хюррем-султан, прервала съемки в третьем сезоне (на 100-101 серии) в мае 2013 года. По ее словам, она приняла это решение из-за беременности и выгорания. Сейчас ее дочери Ларе 12 лет.

"Конечно, ко всему прочему, к тому моменту я уже выгорела: беременность, выгорание, потеря себя как личности и как актрисы - в таких условиях не лучшим решением было продолжать сниматься", - рассказала Узерли.

Она также опровергла слухи о конфликте с продюсерами, отметив, что до сих пор находится с ними в хороших отношениях. Актриса призналась, что сейчас приняла бы другое решение и нашла бы способ совместить личную жизнь и съемки.