Умерла актриса из сериала "Сверхъестественное"

В возрасте 51 года умерла американская актриса Кэрри Флеминг, известная по ролям в сериалах "Я - зомби" и "Сверхъестественное", а также в фильме "Звездные врата". Об этом 23 марта сообщил журнал People, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Кэрри Энн Флемминг ... скончалась. Флеминг ушла из жизни в Канаде 26 февраля после того, как ей был диагностирован рак груди", - сказано в сообщении.

Актриса умерла в окружении родных и близких. Хотя прошел почти месяц, о ее смерти стало известно только сейчас.

Кэрри Флеминг родилась в канадской провинции Новая Шотландия в 1974 году. Начала актерскую карьеру в 1996 году. Работала в жанрах драмы, фантастики и боевика. Суммарно снялась в 45 кинолентах.