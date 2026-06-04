Джиджи Хадид дебютировала в кино

Джиджи Хадид решила попробовать себя в новой отрасли.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, модель дебютировала в качестве актрисы в сериале "Вы нам не подходите", пишет E! News.

Джиджи исполнила камео в новом сериале Минди Калинг ("Офис", "Я никогда не...") "Вы нам не подходите". Шоу стартовало в начале июня, а Хадид появляется в третьем эпизоде.

Ее героиню зовут Кэтрин - она девушка инвестиционного банкира Билла Гибсона, которого играет Джей Эллис ("Во всем виновата она", "Анатомия страсти"). По сюжету Кэтрин врывается в офис с блюдом в руках, чтобы выяснить отношения с бойфрендом, который забыл про их годовщину из-за работы. Разговор быстро выходит из-под контроля: героиня Джиджи устраивает эмоциональную сцену прямо перед сотрудниками офиса. Для первого раза сцена не из простых.

И зрители вполне довольны перформансом: "Подождите, а ведь у нее неплохо получается" или "Не буду врать, она хорошо сыграла".

К слову, хоть на экране это и дебютная роль для модели, в проекте Минди Калинг она уже участвовала. Ранее Джиджи озвучивала внутренний монолог Пакстона Холл-Йошиды во втором сезоне сериала "Я никогда не...".

Сам сериал "Вы нам не подходите" рассказывает о пяти молодых трудоголиках, которые пытаются добиться успеха в Манхэттене и параллельно разобраться с личной жизнью. Пользователи Сети отмечают, что атмосфера сериала напоминает культовые ситкомы, например, "Новенькую" или "Как я встретил вашу маму".