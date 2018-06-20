Как предпринимательница из Баку открыла собственный музыкальный бар - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

Отучившись в музыкальной школе, Сада поступила в музыкальный колледж. В 15 лет она начала работать в оркестре при филармонии в Гяндже, а уже через 2 года начала свою педагогическую деятельность. После колледжа она продолжила образование в консерватории. Уже с третьего курса консерватории в составе оркестра принимала участие в международных фестивалях и часто выступала на бакинской сцене.

Сада играет на каноне, но, несмотря на это, она всегда любила андеграундную музыку. Именно эта любовь сделала ее бар Le Chateau музыкальным.

Саду Гасанову многие знают еще как основателя национального бренда аксессуаров "Üskük". Day.Az решил побеседовать с ней и узнать об ее интересах и том, каково это, держать бар хрупкой девушке в Азербайджане.

Я была одной из первых, кто начал учиться в Национальной консерватории. У нас тогда поменялся преподавательский состав и канон преподавала для нас Тарана Алиева, которая была известным исполнителем и часто представляла нашу страну в Европе, Азии и т.д. Она только начала свою преподавательскую деятельность в Консерватории и была очень воодушевлена. Под ее руководством мы создали группу из самых лучших студентов - 6-7 девушек-исполнительниц. Мы до сих пор выступаем в этом составе - на государственных мероприятиях, на телевидении, за рубежом.

Le Chateau Music Bar открыл мой бывший супруг. Я ему лишь помогала, организовывала музыкальные программы. Несмотря на мое классическое образование, я всегда любила слушать андеграундную музыку. И, организовывая творческие вечера, концерты музыкантов в баре, я поняла, что нашла свое место. Но год назад мы с супругом расстались, и он решил отдать мне бар. Он сказал, что больше не хочет этим заниматься.

Первое время мне было невыносимо тяжело работать. Я никогда раньше не занималась управлением. У меня не было опыта, и я целый месяц каждый день плакала, жалея, что согласилась на это (смеется). Это казалось очень сложным, но у меня в жизни образовалась пустота, и я решила все свои силы направить именно на восстановление Le Chateau Music Bar. Это мне помогло не впасть в депрессию.

Когда ты видишь результат своих действий, ты вдохновляешься. Я стала видеть позитивные результаты своих трудов, и это меня подбадривало. Я стала двигаться вперед.

Мы два с половиной года вели бизнес вместе с мужем, и когда мы решили расстаться, я чувствовала себя не очень хорошо и уехала за рубеж. Уехала в Индию и месяц работала волонтером на кухне (смеется).

На самом деле я искала место, где смогла бы работать волонтером и думала поехать в Россию. Но мне встретился такой вариант, и я подумала - почему бы нет, я как раз люблю жару. И я уехала... В мое отсутствие никто не занимался баром. Когда я вернулась, увидела, что он в ужасном состоянии, клиентов совсем нет. Я боялась, что не справлюсь. Но работа помогла мне не впасть в депрессию.

Я стала устраивать вечера, посвященные композиторам, тематические вечера. Увидела интерес публики к этой инициативе. Теперь наш бар известен, и мне не нужно приглашать музыкантов, они сами пишут мне, что хотели бы у нас выступить. Я смотрю, если жанр музыки подходит для нашего контингента, если реакция слушателей отличная, то мы продолжаем работать с этими музыкантами. У нас часто проходят вечера джаза, и, кстати, здесь можно встретить музыкантов которые старше 50-ти, соответственно посетители тоже разной возрастной категории.

Le Chateau Music Bar стал музыкальной площадкой, куда приходят, чтобы послушать хорошую музыку. И бывает, что когда у нас нет музыкантов, посетители недовольно спрашивают - почему их нет? (улыбается).

Очень приятно, когда я захожу, например, в кафе или ресторан, и официанты меня узнают и говорят, что являются посетителями моего бара. Недавно был интересный случай - один зарубежный журнал сделал подборку интересных мест разных стран, и вот среди известных мест Кавказа был и наш бар. Было удивительно встретить туристов с журналом в руках, которые говорили, что давно хотят посетить наш бар. Я очень счастлива, когда вижу такое (смеется).

Мое самое не любимое дело, это работа с документами. Я из тех, кто не знает своих прав (улыбается) и часто страдаю из-за этого.

У нас есть проблемные соседи, которые жалуются на шум музыки. Несколько раз в месяц к нам приходят из полиции.

В первый раз, когда к нам пришли из органов, я жутко перепугалась. Пожилой человек, который живет над нами, точнее на этаж выше нас, (над баром находится книжный магазин), пожаловался в несколько министерств сразу. И вот пришли их представители с какими-то бумажками в руках, с аппаратами, которые измеряют уровень громкости. Я жутко перепугалась (смеется). Этими делами у нас занимался друг моего брата, и вот я не могу до него дозвониться, трясусь вся (смеется). Даже представители министерств с полицией стали меня подбадривать, что не надо так бояться, мы просто проверим все и уйдем. Но потихоньку я привыкла и к этому, и теперь спокойна в таких ситуациях.

У нас бывает разная публика. Это зависит от тематики вечера, у каждого жанра музыки свои любители. Конечно, репутация нашего бара была не такой, как хотелось бы, там было слишком накурено. И я была очень рада, когда вышел закон о запрете курения в общественных местах (смеется). Теперь в большом зале, где проводятся концерты, никто не курит.

Видеть плоды своих трудов - волнительно. И когда у меня берут интервью, связные с "Üskük" или Le Chateau, я очень радуюсь.

У меня всегда был интерес к этническим украшениям. Я искала их в Баку и думала о том, чтобы начать делать их самой. Моя подруга заинтересовалась вместе со мной и вот мы создали бренд Zərzibon. Но через некоторое время мы решили разделиться, и так как название Zərzibon придумала моя подруга, мы решили что оно останется у нее, а я придумала свое - Üskük. Это слово переводится как "наперсток", тот, что используется при шитье. Так же мы называем специальный металлический напальчник, который используем во время игры на каноне. Это слово отражает два моих увлечения, поэтому я так и назвала свой бренд.

Сейчас я больше времени уделяю бару, не успеваю создавать много украшений и поэтому работаю, лишь когда придет заказ. А чтобы их было не много, страница Üskük в социальных сетях не активна.

Франгиз Агаларова