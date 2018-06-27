В минкультуры Азербайджана созданы новые отделы - ПОДРОБНОСТИ

В министерстве культуры Азербайджана созданы новые отделы - отдел музейного дела и контроля над культурными ценностями, народного творчества и развития культурных маршрутов, региональной политики, международного сотрудничества и инновационного развития, а также сектор науки и исследований.

Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приказом министра культуры в отделы и секторы аппарата ведомства назначены сотрудники.

Десять человек, проработавших на различных должностях в прежней структуре аппарата, по собственному желанию уволились с работы и назначены на соответствующие должности на предприятия и в структуры, подчиняющиеся министерству.

Напомним, что указом Президента Азербайджана "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджана" от 6 июня 2018 года утверждены Положение, структура этого ведомства, а также Положение о Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

В соответствии с указом установлены штатные единицы аппарата министерства культуры, а также Государственной службы, Главного управления культуры Баку и региональных управлений культуры.

В связи с решением вопросов, вытекающих из указа, созданы структурные единицы аппарата министерства - отделы и сектора, утвержденные соответствующим приказом министра.

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