Есть ли среди погибших на Шри-Ланке граждане Азербайджана? - ОТВЕЧАЕТ МИД
23 апреля 2019 10:29 161
Среди погибших в результате терактов, совершенных на Шри-Ланке, граждан Азербайджана нет.
Об этом во вторник сообщила эксклюзивно Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.
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