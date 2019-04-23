Среди погибших в результате терактов, совершенных на Шри-Ланке, граждан Азербайджана нет.

Об этом во вторник сообщила эксклюзивно Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, передает Day.Az.

Новость обновляется