В Баку продолжились усиленные оперативно-профилактические, просветительские мероприятия по борьбе с преступностью, соблюдению общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, а также меры в отношении административных правонарушений. Мероприятия проводятся Главным управлением полиции Баку совместно с подведомственными органами, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В рамках просветительских мероприятий сотрудники Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП также провели мероприятия на территории района, нацеленные на соблюдение правил использования пешеходных переходов, пресечение незаконной парковки и остановки автомобилей на пешеходных тротуарах, и другими фактами.

Во время мероприятия, в котором принимал участие сотрудник АМИ Trend, с водителями и пешеходами, не соблюдавшими правила дорожного движения, была проведена просветительская работа.

Главный инспектор по административной практике отдела Государственной дорожной полиции Сабунчинского РУП, майор полиции Эльмар Абилов сказал, что в ходе проведенных мероприятий, около 200 пешеходов, не пользовавшихся подземными и наземными переходами, были проинформированы о необходимости соблюдения соответствующих правил.

"В рамках мероприятия были установлены и остановлены 85 водителей автомобилей, которые не заплатили штраф, 68 из которых после выплаты штрафа были отпущены. Другим 17 водителям было сделано предупреждение", - добавил Абилов.

Главный инспектор также добавил, что хотелось бы, чтобы граждане страны соблюдали установленные права, и, таким образом, сократилось бы число несчастных случаев.

"Необходимо систематически проводить такого рода мероприятия. Просвещение граждан способствует снижению несчастных случаев, и в этом деле нам крайне необходима поддержка граждан и прессы", - сказал Абилов.

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