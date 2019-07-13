Кабинет министров Азербайджана внес изменение в "Порядок размещения в государственные учреждения социальных услуг лиц (семей), проживающих в трудных жизненных условиях", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно этим правилам, сегодня для размещения в государственные социальные учреждения неучащихся детей 8-15 лет с ограниченными возможностями здоровья, родители, родственники, другой законный представитель (опекун, попечитель), муниципалитеты, НПО, а также по их согласию другие лица обращаются в городские, районные отделы Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты.

Лица (семьи), не способные самостоятельно ухаживать за собой в связи с болезнью, инвалидностью, или возрастом, а также у которых нет дееспособных родственников или законных представителей, которые могут оказать помощь, или ухаживать за ними, и их родственники, законный представитель (опекун, попечитель), муниципалитеты, НПО, а также по их согласию другие лица, для размещения в государственные учреждения социальных услуг обращаются с заявлением (необходимо указать отсутствие близких родственников, которые могут ухаживать за ними - родных и сводных братьев, сестер, мужа-жены, детей, усыновленных и внуков) в городские, районные отделы Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты.

Поправка, внесенная в эти правила, предусматривает обращение лиц этой категории уже и в центры "DOST" (Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения).

Вышеуказанная поправка относится и к "Порядку назначения и выплаты президентской пенсии семьям военнослужащих, погибших, пропавших без вести и в судебном порядке объявленных умершими при выполнении интернационального долга в составе советских войск в Афганистане".

Другим решением Кабмина внесены изменения и в "Правила оформления, рассмотрения и хранения документов и информации, представляемых для назначения социальных пособий, пенсий и компенсаций", согласно которым, кроме районных (городских) отделов Госфонда соцзащиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты центры "DOST" тоже регулируют оформление, рассмотрение и хранение документов и информации, представленных для назначения президентских пенсий и компенсаций лицам, не являющихся плательщиками соцстрахования и не имеющих право на трудовую пенсию, в том числе, социальных пособий лицам и иностранцам (за исключением пожизненного пособия госслужащим и пособия по безработице), постоянно проживающим на территории Азербайджана, лицам отдельных категорий.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!