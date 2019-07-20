Сотрудники Гарадагского районного управления полиции провели очередной рейд с целью обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения.

В ходе рейда, в котором принял участие и сотрудник Trend, в отношении водителей и пешеходов, нарушавших правила дорожного движения, были предприняты надлежащие меры, передает Day.Az.

Инспектор по розыску отдела дорожной полиции районного управления, майор полиции Камиль Рагимов сообщил, что в ходе рейда было остановлено 15 автомобилей.

"В отношении остановленных водителей, в надлежащем порядке были составлены административные протоколы. Также были остановлены семь пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, создавая помехи в движении автомобилей. Они тоже были оштрафованы. Мы регулярно проводим на территории района рейды и профилактические меры, призываем водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения. Целью этих мероприятий является обеспечение безопасности пешеходов и автомобилей, уменьшение числа ДТП", - сообщил Рагимов.

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