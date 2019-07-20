Для обеспечения безопасности движения на улицах и проспектах столицы во время XV летнего Европейского юношеского олимпийского фестиваля "Баку 2019" с сегодняшнего дня вступает в силу правило "желтой полосы", сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Наряду со службой в специальном режиме, сотрудники Государственного управления дорожной полиции главного управления полиции Баку усилят контроль на территориях, где будут проводиться соревнования.

Отметим, что управление заранее предупредило водителей. "Учитывая положительный опыт применения "желтой полосы" во время проведения спортивных мероприятий в прошлом, сообщаем, что водители должны содействовать мерам по обеспечению безопасного движения участников фестиваля по "желтой полосе".

Напомним, что движение обычных автомобилей по "желтой полосе" может повлечь за собой административное наказание владельца автомобиля и водителя. Поэтому рекомендуем водителям не двигаться по этой полосе, говорится в сообщении.

"Желтая полоса" нанесена на проспектах и улицах столицы, включая, Зии Буниятова, Гара Гараева, Нефтяников, Ататюрка, Ханифы Алескеровой, Азадлыг, Зарифы Алиевой, Тбилисский, Московский, Узеира Гаджибекова и находится под контролем камер наблюдения.

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