https://news.day.az/society/1145795.html Дорожная полиция Баку обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку обратилась к водителям
Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Дорожная полиция предупреждает, что, учитывая погодные условия, участники движения - водители должны быть внимательными.
Отмечается, что в дождливую погоду вероятность скольжения автомобилей на дороге возрастает, что может привести к ДТП. Водителям следует снизить скорость до минимума, соблюдая даже большее, чем принято, расстояние между автомобилями.
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