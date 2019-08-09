Главное управление государственной дорожной полиции города Баку обратилось к водителям в связи с дождливой погодой, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Дорожная полиция предупреждает, что, учитывая погодные условия, участники движения - водители должны быть внимательными.

Отмечается, что в дождливую погоду вероятность скольжения автомобилей на дороге возрастает, что может привести к ДТП. Водителям следует снизить скорость до минимума, соблюдая даже большее, чем принято, расстояние между автомобилями.

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