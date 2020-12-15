"Брат, останови машину, я хочу потанцевать", - сказал в пути Фадаиль, направляясь на фронт. Это видео, распространившееся после его смерти, стало одним из самых трогающих за душу человека. Последний танец шехида...

В рамках проекта "Şəhidlər ölməz, Vətən bölünməz!" ("Шехиды не умирают, Родина неделима") представляем читателям материал о Фадаиле Надирове, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фадаиль родился 23 июля 1999 года в селе Бадалли Гобустанского района, основанного еще в середине 19 века в горной местности Ширванского региона около реки Пирсаат выходцами из древнего воинственного племени Şahbədəlli (Шахбадалли), которые в средние века служили в вооруженной охране правителей тех времен. Если переводить дословно: şahbədəlli - "тяжелая (бьющая) рука шахов".

С детства у Фадаиля была большая любовь к музыке. Он ходил в танцевальную школу, принимал активное участие в различных праздничных мероприятиях, был настоящим заводилой. Его отец Фархад Надиров рассказывает, что главная мечта сына - стать военным, чтобы сражаться с армянскими оккупантами, осуществилась. После армии он остался на сверхсрочную службу в разведывательных войсках.

"Надо будет, остановлю пулю врага рукой, разорву его зубами, никто не сможет остановить меня и наших доблестных солдат, сражающихся во имя восстановления справедливости и освобождения земель",- вспоминает отец слова сына.

А его мать Рашида ханум со слезами на глазах говорит, что Фадаиль был бесстрашным и не боялся смерти, когда уходил на войну, сказал, что семья будет гордиться им: "Мама, я стану шехидом во имя Родины. Поэтому держите голову гордо и не плачьте". Фадаиль Надиров особо отличился во время боев на Физулинском направлении - он не только отважно сражался с противником, но и выносил с поля боя раненых.

"Гибель сына я увидела во сне. Он был весь в крови и обернут флагом Азербайджана. Не плачь мама... Я возвращаюсь домой...", - вспоминает мать и говорит, что, проснувшись, рассказала об этом семье, а вечером 26 октября пришла весть о его героической гибели...

У Фадаиля было еще одно желание - назвать в свою честь племянника, который, к сожалению, появился на свет уже после его смерти... У азербайджанцев есть пословица: "Герои не умирают, вместо одного шехида приходят сотни новых воинов". Древние тюрки верили, что смерти нет, есть устойчивый и последовательный круговорот жизни человека во Вселенной: рождаясь и умирая не по своей воле, люди приходили на Землю не зря и не временно. Смерти физического тела не боялись, понимая ее как естественное продолжение жизни, но в другом существовании. Теперь в семье Надировых растет еще один воин по имени Фадаиль.